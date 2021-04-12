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19:03 12.04.2021

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

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Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе России и Украины, призвав РФ прекратить наращивание военного присутствия, сообщили в понедельник госдепе США.

"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении американского ведомства.

Госсекретарь США и генсек НАТО также обсудили ситуацию в Афганистане и планы относительно предстоящего саммита альянса.

Теги: #сша #госсекретарь #украина #нато
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