Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе России и Украины, призвав РФ прекратить наращивание военного присутствия, сообщили в понедельник госдепе США.

"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении американского ведомства.

Госсекретарь США и генсек НАТО также обсудили ситуацию в Афганистане и планы относительно предстоящего саммита альянса.