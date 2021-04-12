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18:46 12.04.2021

Замглавы ОПУ обсудил с послом Швеции военную эскалацию на украинско-российской границе

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Замглавы ОПУ обсудил с послом Швеции военную эскалацию на украинско-российской границе

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец встретился с послом Швеции Тобиасом Тибергом и обсудил вопросы ухудшения ситуации на востоке Украины и вблизи ее границы, а также возможные пути сдерживания российской агрессии, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Роман Машовец поблагодарил за поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, которую она оказывает на постоянной основе, и готовность Швеции к обсуждению путей улучшения состояния безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заместитель руководителя ОП привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушению ею режима прекращения огня.

Кроме того, он отметил важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечению России к ответственности за ее военные действия.

"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидит, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.

Сообщается, что особое внимание заместитель руководителя ОП обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта, что возлагает всю ответственность на руководство России.

Машовец предложил совместно разработать действенный механизм по обеспечению четкой фиксации фактов нарушения режима "тишины".

Со своей стороны посол Швеции обратил внимание на усилия, которые предпринимает Швеция, в частности как страна, председательствующая в ОБСЕ, по обеспечению прозрачности военных действий России в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа 2011 года.

Он положительно оценил усилия украинской стороны по мирному урегулированию конфликта и возврату к режиму прекращения огня.

"Украина придерживается правил международного права и международного гуманитарного права", - подчеркнул Тиберг.

Он добавил, что Швеция и в дальнейшем будет обращать большое внимание на ситуацию на востоке Украины и вблизи ее восточных границ и поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Теги: #швеция #посол #эскалация #граница
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