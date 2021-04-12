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18:23 12.04.2021

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

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Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

Российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинский военный получил не совместимое с жизнью огнестрельное пулевое ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных си.

"С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов - по позициям украинских защитников и 2 дистанционных минирования минами ПОМ-2. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщается на странице ООС в Facebook.

Также возле поселка Зайцево враг совершил обстрел в сторону позиций ВСУ из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у населенного пункта Пивденное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - добавили в штабе ООС.

О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Теги: #оос #ситуация
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