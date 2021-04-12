Российский наемник на Донбассе случайно выстрелил себе в голову, празднуя День космонавтики, его командиры пытаются обвинить Украину

Один из российских наёмников на Донбассе во время празднования Дня космонавтики в понедельник, 12 апреля, вблизи временно неподконтрольного Украине населенного пункта Золотое-5 случайно выстрел себе в голову в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием, сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".

"Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Север" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора. В то же время, по данным разведки стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, которое находится на временно оккупированной территории, празднуя День Космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своими "воинами", пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах российских наемников.