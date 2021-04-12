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18:09 12.04.2021

Недостача 8 контейнеров с товарами на $473 тыс. выявлена при инвентаризации на одном из складов Одесской таможни

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Недостача 8 контейнеров с товарами на $473 тыс. выявлена при инвентаризации на одном из складов Одесской таможни

Одесская таможня запретила использовать таможенный склад одному из одесских предприятий после того, как инвентаризация показала недостачу на нем восьми контейнеров с товарами широкого потребления на $473 тыс. и общим весом 157 тонн.

Как сообщила Государственная таможенная служба в понедельник, инвентаризация проходила с 16 по 26 марта 2021 года.

"По итогам инвентаризации установлено отсутствие на таможенном складе товаров, помещенных под таможенный режим, а также наличие на таможенном складе товаров, не помещенных в этот режим", – указало ведомство.

"Материалы инвентаризации переданы в отдел таможенного аудита для осуществления контрольно-проверочных мероприятий в порядке ст.346-351 Таможенного кодекса", – добавила таможня.

Гостаможслужба также приостановила действие разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности для предприятия, нарушившего таможенное законодательство. По факту нарушений Одесская таможня сообщила в Нацполицию, указано в сообщении.

Теги: #таможня #контейнеры #недостача
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