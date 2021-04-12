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17:39 12.04.2021

Правоохранители завершили следствие по делу миллионных злоупотреблений при строительстве "Охматдета"

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Правоохранители завершили следствие по делу миллионных злоупотреблений при строительстве "Охматдета"

Детективы Национального бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили двум подозреваемым в нанесении 30 млн грн ущерба государству при строительстве Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" о завершении досудебного расследования.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 9 апреля подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Речь идет о: бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд" (по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины); руководителе частного предприятия-генподрядчика (ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины).

Третий подозреваемый, руководитель частной компании, объявлен в розыск. В отношении него решается вопрос об осуществлении спецрасследования.

Так, по данным следствия, в 2013 году подозреваемые в сговоре сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". Однако поставка не произошла, и на хранение оборудование не передавали. Средства за оборудование предприятие-генподрядчик получило. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которого превышает 30 млн грн.

5 мая 2020г. НАБУ и САП сообщили этим лицам о подозрении. Детективы НАБУ начали расследование указанных фактов в сентябре 2017г. после получения материалов от Национальной полиции Украины.

Теги: #набу #ущерб #охматдет
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