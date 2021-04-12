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17:18 12.04.2021

Елена Зеленская инициировала создание Совета безбарьерности

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Елена Зеленская инициировала создание Совета безбарьерности

Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе рабочего обсуждения финального варианта национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, предложила создать Совет безбарьерности, сообщается на сайте главы государства.

"Важно, чтобы все наработки были воплощены в жизнь, а не остались на бумаге. Поэтому я предлагаю создать Совет безбарьерности. Основной целью его создания я вижу мониторинг и контроль состояния выполнения Национальной стратегии, реализации запланированных программ, разработанных на уровне ОГА, согласования сложных вопросов межведомственного взаимодействия", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента.

Первая леди предложила, чтобы в такой Совет вошли представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, гражданского общества, эксперты и ученые.

Она также обратилась в Кабинет министров с просьбой рассмотрения её инициативы 14 апреля, во время согласования Стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "правительство поддерживает инициативу первой леди, вопрос о создании Совета безбарьерности будет вынесен на заседание Кабинета министров".

Председатель межведомственной рабочей группы по разработке национальной стратегии, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев отметил, что "реализации стратегии после ее согласования будет уделено максимальное внимание, поскольку безбарьерность должна стать новой общественной нормой".

Как сообщается, в ходе встрече главы 11 министерств представили финальный вариант национальной стратегии.

При этом, каждое министерство, ответственное за развитие безбарьерности в той или иной сферах, представило конкретные направления и программы, которые будут включены в будущий плана действий по реализации национальной стратегии.

Работа над ее созданием в течение двух месяцев велась межведомственной рабочей группой с привлечением экспертной среды, профильных общественных организаций и научных и бизнес-сообществ.

 

Теги: #совет #безбарьерность #зеленская
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