События

17:20 12.04.2021

Минкультуры Украины внесло грузинского продюсера Брендона Стоуна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры Украины внесло грузинского продюсера Брендона Стоуна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло грузинского музыкального продюсера Брендона Стоуна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел грузинский музыкальный продюсер, певец и композитор Бесарион Шпетишвили (сценический псевдоним Брендон Стоун), который является автором песен для немецких, грузинских, украинских и российских артистов.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 180 человек.

Теги: #грузия #нацбезопасность #продюсер
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