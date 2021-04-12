Минкультуры Украины внесло грузинского продюсера Брендона Стоуна в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло грузинского музыкального продюсера Брендона Стоуна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел грузинский музыкальный продюсер, певец и композитор Бесарион Шпетишвили (сценический псевдоним Брендон Стоун), который является автором песен для немецких, грузинских, украинских и российских артистов.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 180 человек.