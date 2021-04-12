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17:04 12.04.2021

Израильський врач посоветовал украинской власти ввести полный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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Израильський врач посоветовал украинской власти ввести полный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Пандемию в Израиле ликвидировали благодаря ограничениям передвижения и контактов, убежден врач медицинского центра "РаматАвив" в Тель-Авиве Борис Брыль, о чем он заявил в видео, которое показал лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"В Израиле строгими ограничениями перемещения людей между городами, передвижения в пределах одного километра с жесткими штрафами и блокпостами удалось обуздать пандемию. Если мы говорим о сокращении передачи вируса, нужно сокращение контактов. А сокращение контактов - это только с помощью локдауна. Это если мы говорим о доказательной медицине, а не о разговорах на кухне или на улице", – цитирует слова Брыля пресс-служба Кличко.

Израильский медик отметил, что нет смысла вводить локдаун в отдельных регионах, не ограничивая передвижения граждан по стране.

"И если сделать это только в своем дворе, а с другого двора будет кто-то приходить, или из другого города, будет так же заражать людей. Ограничения передвижений между регионами естественно оправдано, потому что это один из способов предотвратить передачу вируса. Сокращение контактов по всем эпидемиологическим нормам сокращает передачу вируса и спасает как можно больше жизней", - подытожил Брыль.

Лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что общенациональный локдаун считают целесообразным не только израильские, но и европейские специалисты.

"Израиль, как вы знаете, сначала суровыми мерами - тотальным локдауном, а потом массовой вакцинацией населения, преодолел сложную ситуацию с распространением вируса. Примерно о том же говорят и специалисты немецкого института Коха, с которыми я общаюсь, и украинские известные специалисты. Я надеюсь, что те, кто сегодня принимают решения, осознают всю ответственность за действия, от которых сегодня зависит здоровье и жизнь украинцев", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 9 апреля столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.

"Я обращаюсь к правительству, безотлагательно рассмотреть вопрос о введение общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Передвижение между регионами нашей страны должно быть ограничено. С контролем за соблюдением строгих правил, а то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисе, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города. Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране", - отметил Кличко во время онлайн-брифинга.

Теги: #совет #врач #локдаун #кличко
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