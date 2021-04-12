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16:58 12.04.2021

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

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В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

В столице с понедельника, 12 апреля, начали отключение жилых домов от услуги централизованного отопления, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более 3000 домов. На полное сворачивание разветвленной системы теплоснабжения столицы, которая насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около 5 дней", - говорится в сообщении.

Решение о завершении отопительного сезона местные власти принимают, учитывая прогноз погоды. Среднесуточная температура должна составлять выше +8 градусов в течение трех суток.

Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Теги: #киев #отключение #отопление
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