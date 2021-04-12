Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия РФ

Украина инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России, сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях", - написал Цымбалюк в Twitter в понедельник.

В то же время американская миссия в ОБСЕ указала, что в течение 48 часов у России будет еще один шанс объяснить свои действия на специальной встрече ОБСЕ по запросу Украины

"Россия отказалась информировать о своих военных передвижениях или обеспечивать прозрачность в соответствии с Венским документом. Мы призываем Россию придерживаться своих обязательств и объяснять свои действия", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Как сообщалось, российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.