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16:22 12.04.2021

Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия РФ

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Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия РФ

Украина инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России, сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях", - написал Цымбалюк в Twitter в понедельник.

В то же время американская миссия в ОБСЕ указала, что в течение 48 часов у России будет еще один шанс объяснить свои действия на специальной встрече ОБСЕ по запросу Украины

"Россия отказалась информировать о своих военных передвижениях или обеспечивать прозрачность в соответствии с Венским документом. Мы призываем Россию придерживаться своих обязательств и объяснять свои действия", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Как сообщалось, российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

 

Теги: #обсе #украина
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