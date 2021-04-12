Uber запустил в Киеве промокоды поездок в больницы для пациентов без COVID-19 на период ограничений общественного транспорта

Сервис по вызову такси Uber предоставил Киевской городской государственной администрации (КГГА) промокоды на бесплатные поездки для пациентов, не болеющих COVID-19, чтобы они могли добраться до мест лечения на регулярные процедуры, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Мы понимаем решение ограничить работу общественного транспорта. Однако существуют поездки, которые нельзя откладывать. Мы рады возможности помочь пациентам с онкологическими заболеваниями получить необходимую терапию благодаря бесплатным поездкам на Uber, а также искренне благодарны водителям, которые в такое сложное время продолжают работать на благо нашего города", - цитирует пресс-служба главу по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгия Соколянского.

Отмечается, что промокоды, в частности, могут получить пациенты Киевской городской клинической больницы №5, Киевской городской детской клинической больницы №1, КНП "Детская клиническая больница №6" Шевченковского района города Киева, Киевской городской клинической больницы №2, Киевского городского клинического онкоцентра, КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" Днепровского района, КНП "Александровская клиническая больница г.Киева".

По данным компании, один промокод действует на одну поездку с максимальной суммой 150 грн. Скидка действует на поездки с UberX и Comfort в приложении Uber в Киеве.

Как сообщалось, с 5 апреля в столице усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.