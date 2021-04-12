Поезд Николаев-Харьков сбил насмерть мужчину, задержка движения составила почти 2 часа

Поезд сообщением "Николаев-Харьков" смертельно травмировал 63-летнего жителя пгт Краснопавловка Харьковской области в понедельник, в 8:34.

"По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и на неоднократные сигналы машиниста не реагировал... От полученных травм мужчина погиб на месте", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Задержка движения поездов составила 1 час 50 минут.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.