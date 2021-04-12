ТКГ 14 апреля обсудит нарушение режима тишины российскими наемниками, возобновление работы КПВВ и обмен удерживаемыми

Видеоконференция рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) состоится во вторник, 13 апреля, а в среду, 14 апреля, состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Как сообщается в Телеграм-канале украинской делегации в ТКГ, в повестке дня заседания в среду значится вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе, имплементация минских соглашений и итогов парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, продолжение разработки плана совместных шагов.

Кроме того, на заседании ТКГ планируется обсудить возобновление работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграчения и открытие новых в городах Золотое и Счастье Луганской области, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций, а также восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - говорится в сообщении.