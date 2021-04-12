ЮНИСЕФ и IT Ukraine создали VR-разработку по противоминной безопасности для детей

ЮНИСЕФ и Ассоциация "IT Ukraine" создали VR-разработку по противоминной безопасности для детей на востоке Украины.

"ЮНИСЕФ совместно с Ассоциацией "IT Ukraine" создали первую в мире виртуальную реальность (VR) по противоминной безопасности для детей на востоке Украины. Уже в апреле в зонах с высокой опасностью от взрывчатых предметов, VR станет компонентом образовательных сессий, которые ЮНИСЕФ проводит в школах при поддержке правительств Германии и Италии. Образовательные сессии позволят в развлекательном формате закрепить знания, которые ребенок получает во время классического урока", - говорится в сообщении пресс-службы ЮНИСЕФ.

Отмечается, что обучение с VR охватит области, пострадавшие от конфликта, а также Днепровскую, Запорожскую и Харьковскую, где находятся склады боеприпасов и проживают вынужденные переселенцы.

"VR построена как путешествие, чтобы научить пользователя в развлекательном формате правилам безопасного поведения с взрывоопасными предметами. Разработка создана для трех целевых аудиторий: учащихся младшей, средней и старшей школы, а также для родителей и учителей, и имеет свои различия, в зависимости от категории пользователя", - говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ отмечают, что VR-разработка прошла тестирование, в котором приняли участие 73 респондента разного возраста из Луганской и Донецкой областей, и продемонстрировала свою эффективность. В тестировании приняли участие школьники, родители и учителя, проживающие в следующих населенных пунктах: Камышеваха, Лисичанск, Северодонецк, Тошковка (Луганская область) и Благодатное, Доброполье, Константиновка, Краматорск, Новгородское, Ольгинка, Славянск (Донецкая область).