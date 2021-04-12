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15:06 12.04.2021

Кабмин разрешил лучшим иностранным вузам открыть филиалы в Украине

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Кабмин разрешил лучшим иностранным вузам открыть филиалы в Украине

Кабинет министров предоставил возможность создания территориальных структурных подразделений лучших иностранных высших учебных заведений в Украине, сообщает Министерство образования и науки.

"Учреждения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в Европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому Союзу, мы открываем новые границы. Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность создания территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Таким образом лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что осуществление образовательной деятельности территориально обособленным структурным подразделением иностранного учреждения высшего образования осуществляться на основании разрешения, выданного Минобразования.

Иностранное учреждение высшего образования при подаче документов должно входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3 тыс.

"Не будет предоставляться разрешение на создание территориально обособленного структурного подразделения иностранного учреждения высшего образования, которое является юридическим лицом с иностранными инвестициями государства-агрессора или государства-оккупанта или юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, или юридическим лицом, конечный бенефициарный владелец (контроллер) которого является резидентом государства-агрессора или государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

Теги: #филиалы #украина #вузы #иностранные
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