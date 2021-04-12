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15:03 12.04.2021

Минкультуры и ГКАУ объявили о всеукраинской акции ко Дню космонавтики

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Минкультуры и ГКАУ объявили о всеукраинской акции ко Дню космонавтики

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным космическим агентством Украины и Национальным центром управления и испытаний космических средств объявило о проведении всеукраинской акции "Отправь месседж в космос" ко Всемирному дню авиации и космонавтики.

"С 1991 года в космической отрасли Украины произошло немало значимых событий, и в этом году страна празднует 60-летие выдающегося события в истории человечества - первого полета человека в космос. Ко Всемирному дню авиации и космонавтики Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным космическим агентством Украины и Национальный центр управления и испытаний космических средств объявляет о Всеукраинской акции "Отправь месседж в космос", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

К акции может присоединиться каждый. Чтобы оставить месседж, который будет отправлен в космос, нужно перейти по ссылке и заполнить форму на сайте https://space.mkip.gov.ua, написать в ней искреннее свое желание или мечту; подождать пока месседж пройдет проверку; получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлен в космос, затем подключиться к прямой трансляции отправки сообщения в космос.

Всеукраинская акция продлится с 12 по 19 апреля 2021 года.

Теги: #космос #месседж #акция
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