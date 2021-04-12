Старшеклассники в Греции после 5 месяцев перерыва вышли в школы с условием обязательного теста на COVID-19

Учащиеся старшей школы в Греции в понедельник после пятимесячного перерыва вновь вышли на очное обучение, сообщают местные СМИ.

Однако, по решению властей, и ученики, и преподаватели должны будут дважды в неделю проходить обязательное тестирование на коронавирус.

"Подобные тестирования будут хорошим средством", - сказала телеканалу ERT министр образования Ники Керамеус.

Отмечается, что будут перенесены перерывы между уроками и ограничено посещение столовых, а ученики и преподаватели должны носить маски, находясь в школе.

Начальные и средние школы будут продолжать работу в онлайн-режиме.

Всего за время пандемии в Греции выявлено более 295,4 тыс. случаев коронавируса, более 8,8 тыс. скончались.