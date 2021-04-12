В Киеве задержали наркоторговцев с партией веществ на сумму около 11 млн грн

Правоохранители задержали группу из троих наркоторговцев, которые сбывали наркотические вещества на территории Киева и Одессы, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Мы провели три санкционированных обыска по местам проживания и в автомобиле фигурантов, где обнаружили и изъяли 14 полиэтиленовых пакетов с веществом похожим на кокаин, 2 пакета с веществами белого цвета и зеленого цвета, 24 пакета с таблетками желтого, синего, розового и коричневого цвета. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 11 млн грн. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз", - сообщил временно исполняющий обязанности главы Днепровского управления полиции Леонид Курята.

Он уточнил, что задержанные – ранее не судимые 46-летний киевлянин, и также 33-летний и 22-летний уроженцы Одессы. Всем троим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Двум одесситам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, киевлянину - круглосуточный домашний арест. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.