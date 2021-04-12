Столовая Рады пока работать не будет

Столовая Верховной Рады во время пленарной недели работать не будет, депутаты будут заказывать обеды с доставкой, сообщил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Наша фракция будет помогать организовать этот процесс депутатам из нашей фракции. Думаю, что другим фракциям грех жаловаться, нам все-таки организовать заказ 200 обедов немного труднее, чем фракции "Голос", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

13-16 апреля народные депутаты работают в режиме пленарной недели, также сообщалось о двух внеочередных заседаниях на этой неделе.