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13:54 12.04.2021

Турция планирует ввести новые антиковидные ограничения

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Турция планирует ввести новые антиковидные ограничения

Научный совет Турции соберется в понедельник для оценки новых этапов борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает газета "Хюрриет".

По данным издания, совет изучит вопрос о новых ограничениях и программе вакцинации в стране, после чего кабинет министров республики рассмотрит рекомендации и примет окончательное решение.

Власти уже ввели ограничительные меры во время месяца Рамадан, а также комендантский час по выходным.

Всего за время пандемии в Турции выявлено более 3,8 млн случаев коронавируса, более 33,9 тыс. пациентов скончались.

Теги: #коронавирус #турция #ограничения
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