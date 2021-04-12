Турция планирует ввести новые антиковидные ограничения
Научный совет Турции соберется в понедельник для оценки новых этапов борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает газета "Хюрриет".
По данным издания, совет изучит вопрос о новых ограничениях и программе вакцинации в стране, после чего кабинет министров республики рассмотрит рекомендации и примет окончательное решение.
Власти уже ввели ограничительные меры во время месяца Рамадан, а также комендантский час по выходным.
Всего за время пандемии в Турции выявлено более 3,8 млн случаев коронавируса, более 33,9 тыс. пациентов скончались.