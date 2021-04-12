Суд не отменял протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87 - Корниенко

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко утверждает, что суд не отменял протокол по повторным промежуточным выборам народного депутата на округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) и не отменял результатов выборов.

"Суд признал противоправным протокол… в части отображения данных по двум участкам, то есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

По его словам, Центральная избирательная комиссия теперь должна во исполнение всех судов что-то поручить окружной избирательной комиссии, "пересчитать или сделать уточнение".

"То есть сейчас будет определенная деятельность между Центральной избирательной комиссией и окружной избирательной комиссией", - подчеркнул Корниенко.

Лидер партии снова высказал уверенность, что кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победит.

Ранее кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87.

Согласно обнародованным ЦИК результатам, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За майбутне" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.