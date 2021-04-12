Зеленский в День космонавтики отметил необходимость способствовать разработке спутника "Сич-2-1"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность разработки космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-1".

"Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. 60 лет назад украинские конструкторы участвовали в создании космической программы. Сейчас должны способствовать разработке системы "Сич-2-1", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter в понедельник, в День космонавтики.

"Как одна из 13 стран-участниц "клуба космических стран" ищем новые подходы в отрасли", - добавил глава Украинского государства.