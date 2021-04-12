Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Рады, посвященное исключительно борьбе с коронавирусом

Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание, посвященное исключительно борьбе с пандемией коронавируса и решению ситуации, сложившейся вокруг вакцинации от Covid-19, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Цифры распространения коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Противодействие пандемии давно уже должно было стать абсолютным приоритетом действий власти и повесткой дня парламента. Но мы видим, что у нас повестка дня внеочередных сессий состоит либо из неактуальных вопросов, или из законодательного спама", - заявил Порошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что уже было собрано 122 подписи за проведение такого заседания Верховной Рады.

"В постановлении, которое мы требуем рассмотреть, есть чрезвычайно актуальные вопросы - начиная от анализа выполнения предыдущего постановления Верховной Рады и привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию, защиту врачей, оборудование больниц, в том числе и кислородом. Тех, кто сорвал закупку лекарств, все процессы, которые спасают жизни людей и за нелепость и некомпетентность которых народ Украины платит цену от 200 до 490 жизней в сутки", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что у "Европейской солидарности" есть комплексный антиковидный план, который включает и помощь врачам, и закупку и производстко вакцин, и лекарства от коронавирусной инфекции.

"То, что вам сейчас пообещали, что у нас есть 10 млн, 20 млн - меморандумы о намерениях. Начинать надо с того, что в бюджете должны быть предусмотрены средства и оплачена предоплата. Если бы летом прошлого года деньги потратились не на "золотой асфальт" "крадивництва", а на закупку вакцин, в декабре вакцины были бы. И сейчас у нас количество вакцинированных измерялась бы десятками миллионов. Я еще раз призываю - вакцинироваться нужно. Но нечем вакцинироваться. Потому что на 42-х миллионную страну состоянию на сейчас мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин за год коронавирусной болезни", - отметил Порошенко.

Он также обратился к правительству с просьбой срочно внести проект изменений в государственный бюджет, который предусмотрит 5 млрд грн на закупку вакцин.