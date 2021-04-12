События

13:04 12.04.2021

По запросу Украины состоится внеочередное заседание Украина-НАТО для обсуждения обострения на границе с РФ – МИД

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По запросу Украины состоится внеочередное заседание Украина-НАТО для обсуждения обострения на границе с РФ – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе во вторник, 13 апреля, для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО во исполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля", - указывается в сообщении МИД в понедельник.

В рамках визита запланирована встреча Кулебы со Столтенбергом. Главы МИД Украины и НАТО обсудят обострение ситуации вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #кулеба #столтенберг #мид
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