Власти Грузии решили сделать дни после пасхи нерабочими, чтобы ограничить мобильность граждан

В Грузии в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 4-11 мая объявлены нерабочими днями.

Как сообщает пресс-служба грузинского правительства, соответствующее решение было принято в пятницу на заседании межведомственного координационного совета.

Кроме того, совет обратился с рекомендацией к работодателям по возможности перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Как заявил после заседания совета глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, объявление нерабочих дней сразу же после пасхальных праздников - это один из методов сокращения мобильности граждан, что является рычагом для остановки ухудшения эпидемиологической ситуации.

Что касается самих пасхальных праздников, то, по словам Гамкрелидзе, для их проведения безболезненного с учетом пандемии позиции будут согласованы с патриархией Грузии.

На заседании также было принято решение оставить в силе действующее в масштабах всей Грузии ограничение на перемещение в период с 21:00 вечера до 5:00 утра.

Ранее на этой неделе в Грузии в связи с ухудшением эпидситуации правительством было принято решение о введении временного запрета на предоставление, аренду помещений для проведения в них различных социальных мероприятий, включая свадьбы, поминки, юбилеи.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 777 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 9 человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 287 тыс. 183 случая заражения, всего скончалось 3 тыс. 858 человек.