У Украины сейчас благоприятный момент для получения ПДЧ НАТО - Порошенко

Народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко считает, что если украинская власть не воспользуется выгодным моментом для получения Плана действий для членства в НАТО (ПДЧ), то это необходимо сделать по народной инициативе.

"Если власть нерешительно действует в этом направлении, то нас надо развернуть народную инициативу и народ Украины заставит украинскую власть. Продемонстрировав решительность всем странам-членам НАТО, мы можем выйти на желаемый результат", - сказал Порошенко на брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас для Украины выгодный момент для получения ПДЧ и этим надо воспользоваться. "И на первом же саммите НАТО - а он точно пройдет в этом году, не исключено, что в Брюсселе в июне этого года - нам надо поставить вопрос, и сегодня для этого очень благоприятный момент, чтобы стране был предоставлен План действий для членства в НАТО", - сказал Порошенко.