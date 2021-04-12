В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб украинский военнослужащий

В понедельник, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники провели обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - сообщила пресс-служба ОТГ "Север" в соцсети Facebook.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Об инциденте также были уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

"Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.