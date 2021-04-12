Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла в Украину

Грузия в ближайшее время вернет своего посла в Киев, который был отозван в мае прошлого года для консультаций в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Как сообщил в субботу в эфире телекомпании "Рустави-2" министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, решение о возвращении в Киев грузинского посла будет скоро принято. "Сейчас не время, в такой ситуации, когда вокруг Украины обостряется ситуация, чтобы у нас не было на месте посла", - сказал Залкалиани, отметив, что Грузия постарается динамично развивать отношения с Украиной.

"У нас очень много общих вызовов, пострадали двусторонние отношения, но мы государство, и действуем исходя из государственных интересов", - заявил Залкалиани, который считает, что Украина в свое время с пониманием отнеслась к отзыву грузинской стороной посла.

МИД Грузии отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в мае 2020 года в связи с тем, что ставший гражданином Украины бывший президент Грузии (2004-2013 гг.) Михеил Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины. Тогда Тбилиси заявил, что предпринял демарш из-за назначения осужденного в Грузии лица на публичную должность в Украине, что не соответствует духу сотрудничества между двумя странами.