Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный доступ ко всей территории Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью, говорится в заявлении посольства Швеции в Украине.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что СММ ОБСЕ до сих пор сталкивается с систематическими ограничениями свободы передвижения, и напоминаем, что Миссия должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью", - указывается в сообщении посольства, обнародованном в понедельник.

Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.