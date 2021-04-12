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12:14 12.04.2021

Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный доступ ко всей территории Украины

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Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный доступ ко всей территории Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью, говорится в заявлении посольства Швеции в Украине.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что СММ ОБСЕ до сих пор сталкивается с систематическими ограничениями свободы передвижения, и напоминаем, что Миссия должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью", - указывается в сообщении посольства, обнародованном в понедельник.

Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.

 

Теги: #швеция #смм_обсе
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