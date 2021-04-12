В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, на западе страны осадки

В ближайшие сутки, 13 апреля, погоду Украины будет определять относительно теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°, днем 11-16°, в западных и восточных областях местами 18-20°; в Карпатах в течение суток 3-8° тепла.

В Киеве во вторник без существенных осадков; температура ночью 4-6°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 13 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,6 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая - ночью на отметке 4,7 градусов мороза в 1923 году.

В среду, 14 апреля, в западных областях Украины ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатском регионе местами значительные осадки; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью и днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

На остальной территории без существенных осадков, только в Житомирской, Винницкой, Одесской, днем и в восточных областях небольшие дожди; ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 4-9°, днем 11-17°.

В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.