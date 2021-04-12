"Слуга народа" предлагает заслушать 16 апреля Степанова

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает в пятницу, 16 апреля, на часе вопросов к правительству в Верховной Раде заслушать министра здравоохранения Максима Степанова относительно усовершенствования национального плана вакцинирования, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Думаю, будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать снова господина Степанова относительно вопроса об усовершенствовании национального плана вакцинирования. Чтобы он доложил нам о том, что происходит с дополнительными партиями вакцин. Мы видели уже новый график, новый подход, чтобы вакцинировать не только первоочередные категории, а уже расширять этот потенциал", – отметил Корниенко.

Он обратил внимание на то, что "уже есть дискуссия, даже межличностная, между правительством и мэром Киева" относительно изменения карантинных зон. Поэтому, по словам Корниенко, этот вопрос необходимо обсудить с главой Минздрава.