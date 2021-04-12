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11:48 12.04.2021

Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

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Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" №1359-IX.

"Этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона. Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств", - сообщается на сайте главы государства в понедельник.

При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 тыс. 280 грн).

В сообщении отмечается, что в настоящее время на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи. Подписанный президентом закон решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей новорожденного.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №5064 Верховная Рада приняла 30 марта 307 голосами.

Теги: #пакет_малыша #закон
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