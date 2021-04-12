Стефанчук призвал наказывать депутатов за нарушение масочного режима на работе

Первый заместить председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает предусмотреть правовой механизм привлечения к ответственности народных депутатов, которые нарушают масочный режим в зале заседаний парламента.

"Хочу попросить руководителей фракций обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале. Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли, все-таки, тот механизм, по которому будет осуществляться фиксация правонарушения и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность – административную, правовую", – отметил Стефанчук во время согласительного совета 12 апреля.

Первый вице-спикер подчеркнул, что это чрезвычайно важно не только для повышения правовой сознательности, но и для наполнения государственного бюджета.