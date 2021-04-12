События

11:33 12.04.2021

В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"537 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 177 106). …42 летальных случая от вируса (всего 3 932)", - написал Кличко в Телеграм-канале в понедельник.

В больницы столицы были госпитализированы 76 больных COVID-19. 148 человек из числа заболевших ранее выздоровели. Всего коронавирус преодолели 111 216 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 160, в Днепровском – 67, и в Подольском районе – 64 случая.

Как сообщалось, днем ранее, 11 апреля, в столице были подтверждены 697 новых случаев COVID-19, 10 апреля – 1605 случаев, 9 апреля – 1864, 8 апреля – 1886, 7 апреля – 1417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

 

Теги: #киев #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:37 12.04.2021
Джонсон призвал британцев вести себя ответственно, несмотря на ослабление противоковидных мер

Джонсон призвал британцев вести себя ответственно, несмотря на ослабление противоковидных мер

10:24 12.04.2021
Минздрав Украины разработал стандарт медпомощи по реабилитации пациентов после COVID-19

Минздрав Украины разработал стандарт медпомощи по реабилитации пациентов после COVID-19

16:25 11.04.2021
В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

10:25 11.04.2021
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

09:29 11.04.2021
Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

14:46 10.04.2021
В Киеве автобус врезался в столб, обошлось без пострадавших

В Киеве автобус врезался в столб, обошлось без пострадавших

14:07 10.04.2021
Пограничники не пустили в Украину граждан Беларуси с поддельными справками о тестировании на COVID-19

Пограничники не пустили в Украину граждан Беларуси с поддельными справками о тестировании на COVID-19

10:24 10.04.2021
В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

В Киеве за минувшие сутки у 1605 человек выявили коронавирус

09:36 10.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 134,6 млн, число жертв - 2,9 млн

19:52 09.04.2021
На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр культуры хочет знать, кто разрешил снести здание купца Уткина

В Украине за сутки зафиксировано 7856 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5355 человек

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

В "красной зоне" эпидопасности половина областей Украины и Киев - Минздрав

Пресс-секретарь президента РФ исключает возможность войны с Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный доступ ко всей территории Украины

Рада пригласит Степанова на час вопросов к правительству

В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, на западе страны осадки

"Слуга народа" предлагает заслушать 16 апреля Степанова

Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

Стефанчук призвал наказывать депутатов за нарушение масочного режима на работе

Рада может провести два внеочередных заседания, зал прокварцуют - Разумков

Министр культуры хочет знать, кто разрешил снести здание купца Уткина

Правоохранители сообщили о подозрении боевику "МГБ ДНР", пытавшему пленных в подпольной тюрьме "Изоляция"

Явка на пробное ВНО составила 93-95% - Минобразования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА