В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"537 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 177 106). …42 летальных случая от вируса (всего 3 932)", - написал Кличко в Телеграм-канале в понедельник.

В больницы столицы были госпитализированы 76 больных COVID-19. 148 человек из числа заболевших ранее выздоровели. Всего коронавирус преодолели 111 216 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 160, в Днепровском – 67, и в Подольском районе – 64 случая.

Как сообщалось, днем ранее, 11 апреля, в столице были подтверждены 697 новых случаев COVID-19, 10 апреля – 1605 случаев, 9 апреля – 1864, 8 апреля – 1886, 7 апреля – 1417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.