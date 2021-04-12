Министр культуры хочет знать, кто разрешил снести здание купца Уткина

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает варварством снос исторического здания купца Уткина в Киеве.

"Снос исторического здания купца Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурного опорного плана города, входит в исторический ареал застройки города. Я сам - коренной киевлянин и немало моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз, подъезжая к Привокзальной площади, обращал внимание на это здание. Он выделялся - доходный дом Уткина, которому более 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, так как Минкультуры не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале. В связи с этим министерство осуществляет проверку.

"Тем временем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания. Ведь отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками - все меньше", - заявил Ткаченко.

Ранее правоохранители сообщили, что начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. Сведения об этом факте 10 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.356 УК Украины (самоуправство).

Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия, допросили у очевидцев и вытребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.