События

11:28 12.04.2021

Министр культуры хочет знать, кто разрешил снести здание купца Уткина

2 мин читать
Министр культуры хочет знать, кто разрешил снести здание купца Уткина

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает варварством снос исторического здания купца Уткина в Киеве.

"Снос исторического здания купца Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурного опорного плана города, входит в исторический ареал застройки города. Я сам - коренной киевлянин и немало моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз, подъезжая к Привокзальной площади, обращал внимание на это здание. Он выделялся - доходный дом Уткина, которому более 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, так как Минкультуры не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале. В связи с этим министерство осуществляет проверку.

"Тем временем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания. Ведь отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками - все меньше", - заявил Ткаченко.

Ранее правоохранители сообщили, что начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. Сведения об этом факте 10 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.356 УК Украины (самоуправство).

Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия, допросили у очевидцев и вытребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.

 

Теги: #ткаченко #снос #дом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:54 09.04.2021
У страны сегодня два нарратива – "Украина - европейское государство" и "Россия - государство-агрессор", но нужны и другие - Ткаченко

У страны сегодня два нарратива – "Украина - европейское государство" и "Россия - государство-агрессор", но нужны и другие - Ткаченко

10:26 31.03.2021
Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн доходов за 2020 год

Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн доходов за 2020 год

15:14 29.03.2021
Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

11:22 27.03.2021
Жилой дом рухнул в Каире, пятеро погибли, есть пострадавшие

Жилой дом рухнул в Каире, пятеро погибли, есть пострадавшие

13:50 18.03.2021
Ткаченко считает спорным решение о введение в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий

Ткаченко считает спорным решение о введение в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий

02:40 17.03.2021
Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

11:10 16.03.2021
С марта начинаем активную работу по программе Большая реставрация – Александр Ткаченко

С марта начинаем активную работу по программе Большая реставрация – Александр Ткаченко

11:08 16.03.2021
Электронный Реестр памятников заработает до конца 2021 г. – Ткаченко

Электронный Реестр памятников заработает до конца 2021 г. – Ткаченко

10:59 16.03.2021
Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

17:00 15.03.2021
Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 7856 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5355 человек

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

В "красной зоне" эпидопасности половина областей Украины и Киев - Минздрав

Пресс-секретарь президента РФ исключает возможность войны с Украиной

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный доступ ко всей территории Украины

Рада пригласит Степанова на час вопросов к правительству

В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, на западе страны осадки

"Слуга народа" предлагает заслушать 16 апреля Степанова

Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

Стефанчук призвал наказывать депутатов за нарушение масочного режима на работе

Рада может провести два внеочередных заседания, зал прокварцуют - Разумков

В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

Джонсон призвал британцев вести себя ответственно, несмотря на ослабление противоковидных мер

Правоохранители сообщили о подозрении боевику "МГБ ДНР", пытавшему пленных в подпольной тюрьме "Изоляция"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА