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10:37 12.04.2021

Джонсон призвал британцев вести себя ответственно, несмотря на ослабление противоковидных мер

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Джонсон призвал британцев вести себя ответственно, несмотря на ослабление противоковидных мер

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев ответственно отнестись к ограничениям по борьбе с коронавирусом COVID-19, несмотря на ослабление мер в стране.

"Я продолжаю призывать всех вести себя ответственно и помнить про правило "руки, лицо, социальная дистанция и свежий воздух" для противодействия COVID-19, пока мы продолжаем программу вакцинации", - цитирует в понедельник Джонсона BBC News.

Он отметил, что ослабление мер станет "огромным облегчением" для владельцев бизнеса и "шагом вперед" для восстановления привычной жизни британцев.

С понедельника в Англии впервые за несколько месяцев открываются магазины, парикмахерские, пабы и рестораны, а также фитнес-клубы, зоопарки и общественные центры. Власти также увеличили количество допустимых присутствующих на свадьбах и похоронах.

Ранее Джонсон сообщал о намерении отметить ослабление ограничений посещением паба, однако решил отсрочить этот визит из-за траура по принцу Чарльзу, который скончался в пятницу.

Всего за время пандемии в Великобритании выявлено более 4,3 млн случаев коронавируса, более 127 тыс. скончались.

Теги: #великобритания #covid_19 #меры #джонсон
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