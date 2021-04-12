Правоохранители сообщили о подозрении боевику "МГБ ДНР", пытавшему пленных в подпольной тюрьме "Изоляция"

Правоохранители под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении боевику так называемого "МГБ ДНР", причастного к пыткам пленных в Донецке.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года 28-летний участник незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности" так называемой "ДНР", находясь на должности оперуполномоченного, незаконно лишал свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины, правонарушитель, угрожая применением огнестрельного оружия, применял к гражданским лицам физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу, принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой.

Боевику инкриминируется ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что всего заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях 10 злоумышленникам.