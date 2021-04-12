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09:41 12.04.2021

Явка на пробное ВНО составила 93-95% - Минобразования

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Явка на пробное ВНО составила 93-95% - Минобразования

В пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) приняли участие 93-95% от зарегистрировавшихся, сообщает Министерство образования и науки.

"10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.

Согласно сообщению, пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.

Теги: #мон #вно #пробное
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