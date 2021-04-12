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09:38 12.04.2021

Новая американская авиакомпания Avelo начнет полеты в конце апреля

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Новая американская авиакомпания Avelo начнет полеты в конце апреля

Новая американская бюджетная авиакомпания Avelo Airlines 28 апреля совершит первый полет из Бербанка в Санта-Розу, штат Калифорния, сообщают англоязычные СМИ.

Avelo будет первоначально выполнять полеты между 12 аэропортами в западных штатах США.

Avelo была создана до начала пандемии, которая нанесла удар по авиаотрасли, отмечает The Wall Street Journal. Авиакомпания привлекла от инвесторов $125 млн в январе 2020 года, но была вынуждена отложить запуск полетов, пока не восстановится спрос.

Глава Avelo Эндрю Леви заявил, что этот момент настал. Вакцинация привела к росту интереса к путешествиям. Количество пассажиров в аэропортах США все еще на 30-40% ниже по сравнению с доковидным уровнем, однако загруженность аэропортов достигла максимума более чем за год.

Avelo смогла нанять бывших сотрудников некоторых региональных авиаперевозчиков, которые закрылись в прошлом году, отметил глава авиакомпании.

Леви участвовал в создании американского лоукостера Allegiant Travel Co. (SPB: ALGT), а позже стал главным финансовым директором United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. Он начал планировать создание собственной авиакомпании в 2018 году, когда доходы представителей отрасли все еще росли.

По его словам, цель создания Avelo - обслуживание маршрутов, на которых у других компаний нет прямых рейсов, а также второстепенных аэропортов, которые зачастую менее загружены и более удобны для путешественников.

"Эта возможность существовала до пандемии и до сих пор существует", - сказал Леви.

Цены на билеты Avelo в одну сторону начинаются от $19. Как и другие лоукостеры, авиакомпания будет взимать дополнительную плату за регистрируемый багаж, приоритетную посадку и выбор мест на борту. Однако Avelo не собирается взимать плату за изменение бронирования.

Avelo является одной из двух авиакомпаний, планирующих начать полеты в этом году. Breeze Airways, созданная основателем JetBlue Airways Corp. Дэвидом Нилманом, в марте получила разрешение от министерства транспорта США.

WSJ отмечает рост конкуренции в авиаотрасли США, которая консолидировалась в результате нескольких крупных слияний в 2008-2013 гг.

Теги: #авиакомпания #avelo
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