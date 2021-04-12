Возрастная структура заболевших COVID-19 не изменилась, коронавирус не помолодел

Возрастная структура заболевших COVID-19 за последний месяц не изменилась, коронавирус не помолодел, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Доля заболевших в младших группах не изменилась. Сегодня, как и раньше, чаще болеют люди пожилого возраста, в частности, это группа в возрасте 60+, на них приходится 32% среди всех заболевших в апреле. На втором месте люди в возрасте 50-59 лет. У нас нет четкой динамики, которая показывает, что у нас помолодел коронавирус", - сказал он журналистам.

Ляшко сообщил, что, как и раньше, 85% всех летальных случаев от COVID-19 составляют люди в возрастной группе старше 60 лет.

В то же время, он отметил, что пока нет данных, которые подтверждают увеличение доли госпитализаций среди людей до 18 лет.

"Количество госпитализаций, возможно, увеличилось, среди этой группы, но этот анализ будет позже", - сказал он.