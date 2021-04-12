События

08:08 12.04.2021

Индия сменила Бразилию на второй позиции по количеству заражений COVID-19 в мире

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Индия сменила Бразилию на второй позиции по количеству заражений COVID-19 в мире

Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19, информирует в понедельник Times of India.

По данным Минздрава Индии, которые приводит издание, за последние сутки в стране выявлено 168,9 тыс. новых заражений, 904 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирусом заболели 13,53 млн человек.

До этого момента второе место в мире по количеству заражений занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31,2 млн случаями.

Теги: #коронавирус #заражения #индия
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