Индия сменила Бразилию на второй позиции по количеству заражений COVID-19 в мире

Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19, информирует в понедельник Times of India.

По данным Минздрава Индии, которые приводит издание, за последние сутки в стране выявлено 168,9 тыс. новых заражений, 904 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирусом заболели 13,53 млн человек.

До этого момента второе место в мире по количеству заражений занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31,2 млн случаями.