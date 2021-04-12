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07:52 12.04.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 12 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 11 апреля, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельское, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку поселков Зайцево и Шумы, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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