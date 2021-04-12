Инцидент в Натанзе на месяцы парализовал обогащение на объекте урана – СМИ

Инцидент, произошедший на выходных на иранском ядерном объекте в Натанзе, минимум на девять месяцев парализовал обогащение там урана, пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведке США.

"Официальные лица, рассказавшие на условиях анонимности о секретной израильской операции, заявили, что взрыв серьезно помещает Ирану обогащать уран. Они считают, что потребуется минимум девять месяцев на то, чтобы восстановить работу в Натанзе", - пишет газета.

По информации собеседников издания, мощный взрыв уничтожил систему энергоснабжения в Натанзе. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут.

Таким образом, газета подтверждает информацию, ранее появившуюся в СМИ Израиля, о том, что за инцидентом в Иране стояли израильские спецслужбы.

Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что речь шла о кибератаке, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".

Газета уточняла, что такая информация со ссылкой на источники в странах Запада ранее появилась в израильских СМИ.

В свою очередь неназванный источник рассказал израильскому изданию, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти: ранее в Организации по атомной энергии Ирана утверждали, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

Jerusalem Post также предполагает, что начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави намекнул на причастность Израиля к инциденту с иранским обогатительным заводом.

"Действия армии обороны Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов, кто наблюдает за ними, видит наши возможности и осмотрительно думает о своих будущих шагах", - цитирует газета его слова из речи в память о падших солдатах Израиля.

Ранее иранские власти объявили о вводе в строй на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

В воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма". Но Салехи воздержался от обвинения конкретных сил в акте саботажа.

Jerusalem Post напоминает, что ядерные объекты Ирана в Натанзе, по данным из-за рубежа, ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тыс. центрифуг.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

Наблюдатели отмечают, я теперь нужно понять, как новый инцидент повлияет на готовность Ирана вернуться к соблюдению соглашения по атому: переговоры по этой теме проходят в последние дни в Вене.