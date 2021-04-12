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04:27 12.04.2021

ЦИК Кыргызстана: по итогам обработки 98% бюллетеней новую Конституцию поддержали более 79% избирателей

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ЦИК Кыргызстана: по итогам обработки 98% бюллетеней новую Конституцию поддержали более 79% избирателей

Более 79% избирателей поддержали новую Конституцию Кыргызстана по итогам обработки 98% бюллетеней, следует из данных ЦИК, опубликованных на сайте в понедельник.

Новый проект Конституции поддержали 1 млн 65тыс. 375 человек, что составляет 79,26% от общего числа избирателей. "Против" проголосовали 183 тыс. 305 избирателей или 13,64%.

Явка избирателей составила 37,27%. Всего для участия в референдуме было зарегистрировано 3 млн 606 тыс. 201 избиратель.

По данным ЦИК, не получены результаты голосования с автоматически считывающих урн на 51 участке. После получения итогов АСУ будет проведен ручной подсчет бюллетеней.

В Кыргызстане в воскресенье прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы

Теги: #референдум #голосование #кыргызстан #цик
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