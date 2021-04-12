В Украине в ближайшее время две области могут перейти из "красной", в "желтую" зону – Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время Черновицкая и Черниговская области могут перейти из "красной" в "желтую" карантинную зону.

"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская и Черновицкая области уже подходят к тому, что - бы через несколько дней перейти из" красного "на" желтый "уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения ", - заявил Ляшко в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 телеканале".

Источник: https://www.5.ua