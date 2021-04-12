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02:04 12.04.2021

В Украине в ближайшее время две области могут перейти из "красной", в "желтую" зону – Ляшко

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В Украине в ближайшее время две области могут перейти из "красной", в "желтую" зону – Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время Черновицкая  и Черниговская области могут перейти из "красной" в "желтую" карантинную зону.

"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская и Черновицкая области уже подходят к тому, что - бы  через несколько дней перейти из" красного "на" желтый "уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения ", - заявил Ляшко в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 телеканале".

Источник:  https://www.5.ua

Теги: #карантин #украина #ограничения #коронавирус
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