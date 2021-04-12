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01:01 12.04.2021

Свыше 7 млн британцев вакцинировались от COVID-19 – Джонсон

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Свыше 7 млн британцев вакцинировались от COVID-19 – Джонсон

Более 7 млн человек в Великобритании завершили процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Более 7 млн человек теперь полностью вакцинированы", - написал он в твиттере.

Джонсон отметил, что в субботу свыше 475 тыс. человек получили вторую дозу вакцины, что стало рекордом для Великобритании.

Население Великобритании - около 66 млн человек. Власти страны намерены по мере продвижения кампании по вакцинации от COVID-19 постепенно снимать ограничения, введённые для борьбы против этого заболевания.

Теги: #статистика #вакцинация #британия
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