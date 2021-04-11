В Азербайджане общее число жертв COVID-19 приближается к отметке 4 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 414 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 285,993 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 192 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 36 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 915.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 250,708 тыс. человек (+1 695 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 370 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 248 тестов на коронавирус (накануне 14 912 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн ,445 тыс. тестов на COVID-19.