До конца года перед Минздравом стоит задача сделать 47 млн. COVID-прививок – Ляшко

До конца 2021 года перед Министерством здравоохранения Украины стоит задача провести около 47 млн вакцинаций от коронавирусной болезни людям старше 18 лет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале".

"Мне, как санитарному врачу, нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 людям старше 18 лет", - сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что в начале апреля, согласно решению СНБО, была поставлена задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения Украины.

"Когда осенью 2020 года мы говорим, что в Украине будет вакцинация, начнется она в феврале, закончится в марте 2022 года, и мы вакцинируем 50% взрослого населения. Потому по опросам именно 50% взрослого населения хочет прививаться. То есть, мы так рассчитали нашу дорожную карту. При этом, мы говорили, если будет возрастать спрос, государство найдет возможность обеспечить всех вакцинацией", - подытожил Ляшко.

Он призвал всех украинских граждан, когда придет очередь, вакцинироваться без сомнений любым препаратом, который будет доступен на тот момент.

Источник: https://www.5.ua/