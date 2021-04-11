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18:59 11.04.2021

Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

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Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

Евросоюз выступает за внутреннее решение ситуации в Мьянме, но считает, что его затрудняет геополитическая конкуренция, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Неудивительно, что Россия и Китай блокируют попытки Совета Безопасности ООН ввести эмбарго на поставки оружия (в Мьянму)", - написал в воскресенье в своем блоге Боррель.

Он отметил, что КНР стремится защитить свои стратегические интересы и называет военный переворот лишь "серьезной перестановкой в правительстве", в то время как Москва считает путч "внутренним делом".

По словам Борреля, замминистра обороны РФ Александр Фомин был самым высокопоставленным иностранным гостем на параде в честь Дня вооруженных сил Мьянмы, когда другие страны снизили уровень своего представительства.

"Геополитическая конкуренция в Мьянме затрудняет поиск точек соприкосновения, прекращение насилия и возврат к демократии", - считает глава дипломатии ЕС.

Боррель напомнил, что санкции ЕС в отношении Мьянмы касаются только тех, кто несет ответственность за переворот, нацелены только на компании, принадлежащие военным, и включают "гуманитарную оговорку". Гуманитарное ведомство ЕС (ECHO) уже выделило 11,5 миллионов евро на чрезвычайную помощь и готово сделать больше, если потребуется, объявил Боррель.

Он добавил, что Брюссель работает со всеми ключевыми заинтересованными сторонами (АСЕАН, КНР, Японией, Индией) в тесном сотрудничестве с "партнерами-единомышленниками", особенно с США и Великобританией.

"Мы выступаем за внутреннее решение, поддерживаемое регионом и международным сообществом в целом, - написал глава дипломатии ЕС. - Оно должно начаться с деэскалации и освобождения задержанных".

Теги: #мьянма #ес #боррель
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